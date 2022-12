BACOLI/ Domani il taglio del nastro per il nuovo parco giochi di Cuma

BACOLI – Domani mattina ci sarà il taglio del nastro al nuovo parco giochi di Cuma, ideato e voluto dall’amministrazione comunale di Bacoli, nei pressi delle aree attigue alla pista di pattinaggio presente in via Cupa della Torretta. Giostrine, altalene, scivoli, dondoli. E’ stata allestita in questo modo un’area verde che costeggia la pista di pattinaggio, già importantissimo luogo di sport ed aggregazione della frazione di Cuma, che ora si arricchisce di altre migliorie. «È il nostro regalo di Natale per i più piccoli – sottolinea il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che sarà presente all’inaugurazione – Sarà il terzo parco giochi pubblico che apriamo in paese, dopo quelli a Bellavista e al Parco Vanvitelliano del Fusaro. Uno spazio per giocare, per fare sport». All’inaugurazione parteciperà anche l’ASD Pattinatori Orsa Maggiore di Bacoli, scuola di pattinaggio di Elisa Angrisani presente da circa 30 anni sul territorio di Bacoli ed, in particolar modo, sulla pista di pattinaggio di Cuma. Nel 2020 Stella di Bronzo al merito sportivo, vanta 10 atleti nella squadra Azzurra, con svariati titoli Internazionali, Nazionali, Regionali.