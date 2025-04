BACOLI/ Caso parcheggi, Josi spalle al muro: venerdì santo manifestazione in piazza degli operatori

BACOLI – È stata organizzata per venerdì mattina, alle ore 10, la manifestazione popolare di protesta nei confronti del sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, e della sua maggioranza per la mancata apertura dei parcheggi dopo le lettere di diffida inviata dal Comune agli operatori a seguito dell’approvazione del Puc che non prevede più la presenza di parcheggi sul litorale di Miseno e Miliscola.

LA DECISIONE – E’ stata presa in serata, dopo il no definitivo della Regione alla riapertura dei parcheggi che sarebbe arrivato in giornata. Gli operatori hanno deciso, dunque, di organizzare la manifestazione per venerdì santo alle ore 10. Il raduno dei manifestanti sarà nei pressi della villa comunale, a pochi passi dalla vecchia sede del Municipio di Bacoli. La Regione avrebbe motivato il diniego al “decreto di coesione”, la norma che dovrebbe far riaprire i parcheggi, per non incorrere in possibili problemi giudiziari a causa delle indagini in corso della Procura sulla convenzione attivata nel 2021 attivata dall’Amministrazione di Josi Della Ragione. Si attende ora la risposta del sindaco e del Prefetto di Napoli sulla possibilità di adottare l’art.32 del “Decreto Coesione” senza il parere della Regione.