BACOLI/ Caos parcheggi, il Prefetto dà l’ok per la riapertura. Ora si attende il sì della Regione

BACOLI – Nell’incontro tenutosi ieri in Prefettura, a cui hanno partecipato il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco di Bacoli, l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, la Guardia Forestale e le forze dell’ordine, si è arrivati ad una possibile svolta. Quasi sicuramente dal weekend di Pasqua, potranno riaprire i parcheggi di Miseno e Miliscola dopo la chiusura intimata dal Comune perché “in contrasto con il nuovo Puc.”

LA DECISIONE – All’ordine del giorno vi era la problematica dei parcheggi, avanzata per motivi di ordine pubblico, sfruttando l’arma dell’art.32 del “Decreto di Coesione”. Sentite le istanze dei vari partecipanti alla riunione, il Prefetto ha dato il parere positivo alla riapertura dei parcheggi. Per il nulla osta definitivo, ora, si attende anche il sì della Regione su alcune specifiche. La norma applicata, infatti, prevede la possibilità “realizzare parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti”. Questa legge è un provvedimento che il Governo può adottare solo in casi straordinari di necessità ed urgenza, e nel caso specifico dei parcheggi di Miseno e Miliscola, la decisione “riguarda aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche”.