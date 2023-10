BACOLI/ Campagna informativa “Io non Rischio”: gazebo in villa comunale e presso il Parco Borbonico

BACOLI – Anche a Bacoli si celebrano le Giornate nazionali di “Io non rischio – Buone pratiche di Protezione civile”, la campagna sulle azioni con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi. I gazebo informativi saranno presenti: presso il Parco Borbonico del Fusaro nei seguenti giorni e orari: sabato 14 Ottobre dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e il 15 Ottobre dalle ore 09:00 alle ore 12:00, a cura della ANC “Associazione Nazionale Carabinieri” e in Villa Comunale nella giornata di domenica 15 Ottobre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, a cura della Odv Protezione Civile “Falco”.