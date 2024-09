BACOLI/ “Anch’io sono la Protezione Civile”: si chiude il sipario sulla 14esima edizione dei campi scuola

BACOLI – Giunge al termine la quattordicesima edizione dei campi scuola “Anch’io sono la protezione civile”, il progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Regioni e le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato. Circa 5mila i giovani che, tra esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, grazie all’impegno delle Organizzazioni di volontariato e delle diverse Componenti e Strutture operative del Servizio Nazionale, hanno avuto la possibilità, nell’arco di una settimana, di divertirsi imparando a ‘fare protezione civile’ in uno degli oltre 250 campi scuola attivati, dal 9 giugno all’8 settembre, su gran parte del territorio nazionale. Un progetto di diffusione della cultura della prevenzione che, partendo dalle attività e peculiarità del Sistema, fin dalla prima edizione del 2007, punta a stimolare nei giovani partecipanti un ruolo di cittadinanza attiva, anche attraverso la conoscenza dei Piani comunali, fondamentali strumenti per affrontare con consapevolezza i rischi presenti sui propri territori. «Un’esperienza formativa che guarda al domani partendo dai giovani di oggi», commenta il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano «e che riveste un’importanza strategica in termini di prevenzione non strutturale: educare le giovani generazioni ai temi di protezione civile, accrescendone la conoscenza del nostro Sistema e dei corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza. Permetterà già da domani di avere adulti formati e più consapevoli delle fragilità del nostro Paese, capaci di contribuire a creare comunità sempre più resilienti».

IL CAMPO SCUOLA IN AREA FLEGREA – Sul territorio flegreo è stato attivo il campo estivo promosso dalla Protezione Civile Falco: il campo base si è tenuto presso l’Istituto comprensivo “Gramsci” in viale Olimpico a Bacoli. Le attività sono partite il 22 luglio.