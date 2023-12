BACOLI/ Accese le luci d’artista al Parco Reale del Fusaro: in migliaia in strada – LE FOTO

BACOLI – In migliaia ieri a Bacoli per l’accensione delle luci d’artista al Parco Reale del Fusaro. Allo spettacolo di luci e colori ha partecipato anche l’assessore della Regione Campania Lucia Fortini. A fare gli onori di casa il sindaco Josi Della Ragione. «Abbiamo acceso le Luci d’Artista al Parco Reale del Fusaro. E c’è già una marea di persone alla Casina Vanvitelliana. Tantissimi bambini, in festa. Per un Natale sempre più ricco di eventi e luoghi da vivere nel nostro paese. Uno spettacolo davvero incantevole. -ha commentato il sindaco- Ancora più affascinante degli scorsi anni. Così brilla il Giardino Borbonico voluto da Re Ferdinando IV. L’albero enorme, all’ingresso. E poi candelabri, renne, regine, luci pendenti, lanterne, fiori, carrozze, candele. Come nelle favole. Bacoli è piena di gente. Bar e ristoranti stracolmi di famiglie, Dal Parco Borbonico, sul lago Fusaro. Alla Villa Comunale, sul lago Miseno. Nonostante il maltempo, la pioggia, il vento. Per affluenza in città, sembra una serata estiva. Così dimostriamo che questa terra può vivere di turismo tutto l’anno.»