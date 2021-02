BACOLI – Abbandona rifiuti in strada a Bacoli, ma viene individuata, multata e denunciata per reati contro l’ambiente. Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che ha avviato un vero e proprio pugno di ferro contro gli sversamenti illeciti di immondizia. «Sono certo che la cittadina di Bacoli che si è resa colpevole di questo scempio, tra l’altro a danno della propria terra, si guarderà bene dal rifarlo – dice il primo cittadino – Posso assicurare una sola cosa agli incivili che non amano il nostro paese: non daremo tregua».