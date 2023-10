BACOLI/ A novembre apertura straordinaria del Faro di Capo Miseno

BACOLI – Sabato 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Marina Militare apre al pubblico il Faro di Capo Miseno, con visite gratuite, nella sola mattinata, dalle ore 9.30 alle 13.00. Non è necessario prenotare, ma basta rispettare i tempi di attesa che verranno indicati. L’evento è pubblicizzato dalla Pro Loco Bacoli, che è possibile contattare per ulteriori informazioni (tel. 3791030885; email: [email protected]) e che sarà presente all’evento con una sua delegazione. Il Faro, collocato all’estremità del promontorio flegreo, dopo essere stato distrutto dai bombardamenti tedeschi, fu ricostruito nel secondo dopoguerra. Posto all’interno di un’area militare, apre i battenti al pubblico soltanto in rare occasioni (una delle ultime aperture risale allo scorso 9 giugno, in occasione della Festa della Marina Militare). Da Capo Miseno è possibile godere di una vista spettacolare che offre allo sguardo del visitatore le isole dell’arcipelago napoletano, in particolare Procida e Ischia, anche a distanza ravvicinata. Si ricorda infine che, ogni domenica mattina, dalle 10.00 alle 13.00, la Pro Loco Bacoli, con i volontari del servizio civile, organizza visite guidate gratuite al sito archeologico dell’Anfiteatro Cumano, grazie ad un protocollo di intesa firmato tra Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Comune di Bacoli e la stessa associazione di promozione turistica flegrea.