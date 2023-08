Avvocato di Pozzuoli contro Borrelli: «Danni di immagine alla città»

POZZUOLI – La notizia dell’intera famiglia in sella a uno scooter a Pozzuoli ha fatto ieri il giro del web. A diffonderla il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli (nella foto a destra ndr), che ha anche pubblicato un video che gli è stato inviato da un automobilista di passaggio su via Campana. Un tam-tam mediatico che non è andato giù a un avvocato di Pozzuoli, Lorenzo Sozio (nella foto a sinistra ndr), che ha commentato così sui social: «Tale Borrelli ha postato una foto di energumeni a 4 sul motorino citando, forse impropriamente la città di Pozzuoli. Tale “strillone” non è consapevole dei danni di immagine che frettolosamente vengono arrecati attraverso la stampa ed esponenti “esteri” di odiatori campani che riprendono foto e notizie, ricamandoci sopra e paventando le solite generalizzazioni su Napoli e dintorni?»