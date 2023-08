POZZUOLI / Tragedia in spiaggia, donna muore tra i bagnanti

POZZUOLI – Tragedia in spiaggia a Pozzuoli. Una donna di 72 anni ha avuto un malore ed è morta, probabilmente, in seguito a un arresto cardio-circolatorio. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi sulla spiaggia libera all’altezza della foce del lago d’Averno. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna. Vani infatti i tentativi di rianimazione.

LA RICOSTRUZIONE – Allertati per codice rosso, una volta giunti sul posto i sanitari hanno trovato la donna riversa al suolo sulla spiaggia con una vistosa ferita al cranio. Tra le ipotesi al vaglio, è che la signora sia caduta a seguito di un malore da un muretto della altezza approssimativa di 2 metri dove era seduta, battendo violentemente la testa. Dopo aver perso conoscenza, sarebbe poi annegata. Sul posto sono giunti i carabinieri di Pozzuoli.