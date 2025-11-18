Auto private per superare la crisi trasporti: a Monte di Procida nasce il “car pooling” flegreo

MONTE DI PROCIDA – Arriva da Monte di Procida un’idea innovativa per bypassare il caos trasporti che attanaglia l’area flegrea da mesi. L’iniziativa promossa dal Forum dei giovani montesi è il car pooling: ovvero l’uso condiviso di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi di spostamento. Il carpooling “montese” è nato attraverso un gruppo whatsapp che, al momento, conta 62 iscritti. Attraverso la piattaforma i conducenti possono condividere con gli altri appartenenti del gruppo un “passaggio” verso Napoli, in particolar modo verso le varie università del capoluogo campano o verso i posti di lavori più gettonati. Si mettono a disposizione i posti vuoti a bordo delle proprie auto a fronte di un contributo alle spese di viaggio, laddove è richiesto. Ma al momento è servizio è gratuito.

MOBILITA’ SOSTENIBILE – Il car pooling rientra in un percorso di mobilità sostenibile che l’area flegrea sembra essere molto lontana dal raggiungere. Tra trasporti poco funzionali, strade continuamente interrotte e traffico veicolare l’auto condivisa potrebbe essere il futuro per la nostra zona. I benefici sarebbero molteplici: riduzione del traffico e dell´inquinamento; risparmio economico sul carburante, pedaggi e parcheggi; socializzazione con nuove persone e parcheggi più liberi.