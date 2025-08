POZZUOLI – Un’auto appartenente ad alcuni turisti stranieri è stata vandalizzata questa mattina in via Fasano, nei pressi del mercato ittico al dettaglio. Dell’abitacolo sarebbero stati portati via anche alcuni oggetti. La vettura era parcheggiata sulle strisce bianche quando, al rientro, i proprietari hanno fatto la triste scoperta. Si tratterebbe di turisti di nazionalità slovena. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.