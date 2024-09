Autista aggredito a Pozzuoli, dieci giorni di prognosi. L’EAV: «Pronti a sporgere denuncia»

POZZUOLI – «Questa mattina un autista di EAV impegnato nel proprio servizio a bordo del bus, in prossimità di via Nuova Agnano, è stato gravemente aggredito da uno sconosciuto che lo ha ripetutamente colpito con un cric. L’autista, che era intervenuto per difendere due ragazze minacciate dallo stesso uomo, ha riportato ferite al volto ed alla testa refertate con una prognosi di 10 giorni. La società procederà a sporgere denuncia alle autorità competenti». Lo ha fatto sapere con una nota l’EAV che ha annunciato denuncia nei confronti dell’aggressore.