Assoluti di salvamento a Riccione: doppio oro al Play Off di Pozzuoli

RICCIONE – Dal 24 al 28 maggio si sono svolti, presso lo Stadio del Nuoto e il Bagno 7, i Campionati Italiani Assoluti di Salvamento. La compagine flegrea del Play Off, accompagnata dagli allenatori Dario Furno e Giulia Carannante, conquista un doppio oro nella Line Throw. La prova consiste nel lancio di una corda da parte di un concorrente (lanciatore), posizionato sul bordo vasca, al suo compagno di squadra in vasca (vittima), il quale deve recuperarla e lasciarsi trascinare. Il duo maschile premiato è costituito dagli atleti puteolani Giuseppe Catone e da Diego Accardo; l’oro femminile va invece a Giulia Palumbo e a Raffaella Lubrano, che fissano anche un record nazionale in questa specialità.

I COMMENTI – «L’oro conquistato – commenta Accardo – supera di gran lunga quello che ho già ottenuto in passato ai campionati di categoria, dal momento che questa volta ho dovuto misurarmi con atleti di tutte l’età». Giulia Palumbo, che ringrazia il suo allenatore, sottolinea: «L’esperienza di Riccione mi ha spinto a superare i miei limiti e a raggiungere i miei obiettivi grazie anche all’immancabile sostegno dei miei compagni». Non riesce a contenere l’emozione Raffaella Lubrano: «Impossibile spiegare a parole ciò che ho provato quando ho sentito il mio nome e quello della mia compagna associato al record italiano assoluto e quando, per la prima volta, ho calcato il podio». Da segnalare inoltre l’argento dell’atleta dell’Olimpic di Villaricca Attilio Schiavone nella gara di bandierine. Clima di euforia, infine, al Centro Sportivo Il Gabbiano Napoli, per Giovanni Mastrorilli che, stracciando i precedenti record mondiali juniores nella gara dei 50m trasporto del manichino con il tempo 28.99, ottiene la convocazione nella nazionale giovanile e si prepara pertanto a partecipare ai prossimi Europei in Germania e Mondiali d’Australia.