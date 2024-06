La carica dei mille in piazza per Ermanno Schiano sindaco di Bacoli – LE FOTO

BACOLI – «È stata una serata indimenticabile. Mi avete regalato delle emozioni uniche, vi voglio bene. Grazie Bacoli!» Con queste parole il candidato sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano, al termine della manifestazione di chiusura della campagna elettorale andata in scena ieri in Piazza Marconi dove oltre mille persone hanno fatto sentire il proprio sostegno. Una serata ricca di emozioni durante la quale sono saliti sul palco i sei rappresentanti di Insieme per Bacoli, Il Pappice, Prima Bacoli, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Italia Viva, le sei liste che compongono la coalizione “Con Ermanno..”. Ha presentato l’evento la conduttrice televisiva Margherita Salemme.

