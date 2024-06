Per Monte di Procida: nel giorno del dolore, un appello alle coscienze

MONTE DI PROCIDA – Comizio di chiusura annullato da tutte le liste per il triste episodio di Acquamorta, dove nel pomeriggio di giovedì il giovane Francisco ha perso la vita. Teresa Coppola ha espresso il suo cordoglio per l’accaduto, congiuntamente ai candidati e alle candidate.

«Oggi noi adulti abbiamo il dovere di interrogarci sul perché del tragico episodio che sta scuotendo la nostra cittadina». Le tre liste in corsa per le amministrative di Monte di Procida hanno manifestato con un comunicato congiunto la vicinanza alla famiglia e la decisione di annullare ogni evento elettorale, in particolare i tre comizi di chiusura di venerdì sera.

LA SOSPENSIONE – Sebbene durante tutta la campagna elettorale attraverso la pagina FB e le comunicazioni cartacee fosse stato ben definito il percorso e le motivazioni dell’impegno di Teresa, per il comizio di chiusura si era in attesa della pungente introduzione di Ciro Fevola e di un altro esplicativo e sagace intervento di Ciro Schiano Moriello, il comandante, detto fotografo. Con la sospensione della campagna viene messa in pausa anche la pubblicazione delle numerose mail inviate da Teresa all’ex-amministrazione, che dimostrano la precisa volontà di seguire un percorso completamente diverso: non si voleva nessuna Svolta, ma un’inversione dei principi guida degli anni 2015-2020. Sabato e domenica i cittadini con il voto sceglieranno se il futuro di Monte di Procida potrà essere più roseo.

