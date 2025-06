«Aspiratori spenti e poca visibilità nel tunnel tra Pozzuoli e Quarto»

QUARTO – Riceviamo e pubblichiamo: «Aspiratori spenti, poca visibilità. Ecco lo stato del tunnel Montecorvara, collegamento tra Pozzuoli e Quarto. Quando lo percorro mi mette sempre uno stato di tensione viste le condizioni. Queste sono forse non rendono ma vi assicuro che questa galleria è davvero impraticabile per noi automobilisti. Il tunnel di Lucrino viene chiuso per molto meno, qui invece viene lasciato aperto nonostante queste criticità»,