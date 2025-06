Tocchi Gaza, tocchi tutti: Pozzuoli scende in strada contro il genocidio

POZZUOLI – Lunedì 30 giugno alle ore 19 Pozzuoli si unisce per Gaza. Nessuna bandiera, una sola quella della pace. Un grido collettivo che si solleva per salvare madri, padri, bambini da una insensata strage. Con partenza da Largo Yalta via Napoli e arrivo a piazza della Repubblica- Pozzuoli marceranno assieme le associazioni Collettivo Anthos, Diatrema, Cittadinanza Attiva zona flegrea, Nuova Dicearchia e Altromodo flegreo con il patrocinio del comune di Pozzuoli.

Un’azione, fin troppo piccolo rispetto al dolore delle tante vittime di questa massacro, ma di profonda solidarietà al popolo palestinese per co-resistere assieme a loro. Interverrà Nives Monda della Taverna Santa Chiara, Guido Piccoli rete BDS Napoli, Shafik Kutram presidente della comunità palestinese in Campania, l’assessora alle pari opportunità del comune di Pozzuoli Mariasole La Rana.