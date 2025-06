Messa a Monterusciello per il trentesimo anniversario di sacerdozio del Vescovo Villano

POZZUOLI – Domani, domenica 29 giugno, alle ore 11, nella parrocchia Sant’Artema a Monterusciello, celebrazione eucaristica per il 30° anniversario di ordinazione sacerdotale del vescovo don Carlo Villano e per il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Fernando Carannante. Venerdì 27 giugno il clero delle diocesi di Pozzuoli e di Ischia hanno partecipato al Giubileo dei Sacerdoti a Roma. In particolare, per don Fernando è stata l’occasione di ritornare a piazza San Pietro e ricordare l’imposizione delle mani ricevuta cinquant’anni fa da papa Paolo VI nel giorno che ricorda gli Apostoli Pietro e Paolo. Il vescovo è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1995 nella cattedrale San Paolo di Aversa dal vescovo monsignor Lorenzo Chiarinelli.