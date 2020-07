POZZUOLI – Sarà inaugurata oggi alle ore 18, in Piazza a Mare, la mostra multimediale dedicata al celebre pittore Vincent van Gogh. L’evento rientra tra le iniziative culturali programmate dall’amministrazione comunale per il periodo estivo. Si tratta di una mostra virtuale e “immersiva” che i visitatori potranno godersi con l’ausilio di visori tridimensionali. Dieci le postazioni installate in quattro tendostrutture di 16 metri quadrati. «Abbiamo aggiunto un nuovo evento alle iniziative già programmate ed avviate per questa estate, ciò grazie al lavoro svolto dalla commissione consiliare alla Cultura presieduta da Salvatore Caiazzo – dice l’assessore alla Cultura e al Turismo Stefania De Fraia -. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino, e in modo del tutto innovativo, i capolavori dell’artista olandese conosciuto in tutto il mondo». La mostra sarà visitabile tutti i giorni, fino al 30 agosto, dalle ore 17 alle ore 24 con un biglietto d’ingresso di 5 euro (3 euro per i residenti). Gli accessi saranno contingentati nel rispetto di tutte le norme anti covid con obbligo di mascherina e igienizzazione dei visori 3D ad ogni ingresso.