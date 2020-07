POZZUOLI – «Licola avrà un sistema di monitoraggio per i cattivi odori nei pressi del depuratore di Cuma. Lo abbiamo approvato in Giunta. Diamo così concretezza alla volontà dei cittadini, dell’amministrazione e del consiglio comunale, per installare le centraline per il rilevamento dei maleodori segnalati spesso nella zona di Licola, a volte in concomitanza di particolari fattori atmosferici. Cattivi odori che, lo ricordo, sono diminuiti notevolmente grazie agli interventi degli ultimi mesi sull’impianto. Sarà un sistema all’avanguardia che permetterà, tra l’altro, di interagire con gli stessi abitanti del luogo e ricevere le segnalazioni in tempo reale». Lo annuncia il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che rende noto il provvedimento varato dall’esecutivo comunale per giungere “alla definitiva risoluzione degli inconvenienti più volte lamentati”.

LE SEGNALAZIONI – A fasi successive ci sarà la progettazione e la realizzazione del sistema di rilevamento dei cattivi odori e di una stazione meteorologica che permetterà contemporaneamente di verificare il tipo di condizioni atmosferiche esistenti in zona. Inoltre, accanto a queste attrezzature sarà realizzato un sistema informatizzato che consentirà, oltre che raccogliere e interpretare i dati, di ricevere attraverso una App, le segnalazioni dei cittadini. Per approfondire la questione e giungere all’approvazione della delibera, l’amministrazione ha consultato più volte nei mesi scorsi il competente Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, un organismo pubblico nato dalla collaborazione tra le Università di Napoli e di Salerno.