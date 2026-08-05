«Apriamo i cancelli dell’HUB» Sfollati a Pozzuoli in marcia verso via Artiaco – LE FOTO

POZZUOLI – Un corteo sta sfilando verso l’HUB di via Artiaco in segno di protesta contro i ritardi nell’apertura dell’area. «Andiamo in via Artiaco e sfondiamo i cancelli, così l’apriamo noi» è stato il provocatorio annuncio da parte dei manifestanti al termine del raduno in Piazza della Repubblica dove i sette delegati che oggi sono stati ricevuti dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi hanno parlato ai cittadini. In strada insieme agli sfollati ci sono associazioni, comitati, commercianti, avvocati, liberi professionisti, imprenditori «Noi siamo i Campi Flegrei» stanno urlando i manifestanti che hanno raggiunto via Pergolesi dietro a uno striscione che recita «Pozzuoli esiste ancora». *seguiranno aggiornamenti

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