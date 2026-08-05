Crisi sismica, a Pozzuoli richiesto consiglio comunale urgente

POZZUOLI – I consiglieri comunali Del Vaglio, De Simone, Figliolia, Iasiello, Morra, Sebastiano e Volpe hanno depositato una richiesta di convocazione di un Consiglio comunale monotematico sul bradisismo, con l’audizione della Direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e del referente per il rischio vulcanico della Commissione Nazionale Grandi Rischi. L’obiettivo è consentire alla cittadinanza di ricevere, in una sede istituzionale, informazioni chiare e aggiornate sull’evoluzione del fenomeno e sul quadro scientifico attuale. Nella stessa seduta i consiglieri chiedono, inoltre, l’approvazione di un atto di indirizzo rivolto al Governo per ottenere misure urgenti a sostegno delle famiglie sfollate, delle imprese e dei lavoratori colpiti dall’emergenza, oltre a un piano straordinario di verifica e messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato.