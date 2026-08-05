Il Ministro Piantedosi incontra i sindaci «Rafforzeremo la capacità amministrativa dei comuni, Pozzuoli in primis»

NAPOLI – «I cittadini chiedono come prima richiesta di rimanere lì, giustamente, e chiedono di poterlo fare in sicurezza. Questo, già di per sé, rappresenta una complessità» ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine della riunione in Prefettura a Napoli con i sindaci dell’area flegrea e una delegazione di residenti. Sul tavolo c’erano la messa in sicurezza degli edifici, l’assistenza agli sfollati, i sostegni al commercio e una serie di criticità emerse dopo la scossa di magnitudo 4.7 che ha messo in ginocchio la città di Pozzuoli. «I cento milioni stanziati rappresentano già una dotazione di una certa importanza. Non ci tiriamo indietro perché, una volta creato un meccanismo, sicuramente se saranno necessarie ulteriori risorse, verranno fatte le valutazioni a tempo debito. Ci tengo a dire che lo Stato ha già messo in campo non solo risorse finanziarie, che sono la prima cosa, ma anche, per esempio, strumenti per accelerare le procedure e mettere in piedi un sistema di verifica preliminare rispetto a tutte le attività che bisogna svolgere. Abbiamo dato una dotazione straordinaria e ringrazio le squadre dei vigili del fuoco che stanno effettuando, in tempi quasi da record, tutte le verifiche richieste, che poi costituiranno il presupposto per poter fare tutto quello che viene dopo».

IL SOSTEGNO – «Ci adopereremo per consentire un rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni interessati, a partire da quello di Pozzuoli. Quindi sicuramente c’è tutta la volontà di fare quello che occorrerà. Si parte da questi 100 milioni, speriamo che bastino» . Inoltre il ministro ha assicurato che i cittadini saranno coinvolti nelle successive riunioni della cabina di regia. «Abbiamo dato la disponibilità affinché vengano sentiti in ogni occasione. Confido che i cittadini, che sono giustamente preoccupati, possano aver avuto la percezione che ci sono delle istituzioni che ci stanno lavorando».