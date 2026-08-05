Bradisismo, a Bacoli attivato lo sportello di supporto psicologico gratuito

BACOLI – Uno sportello per il supporto psicologico gratuito. Un luogo protetto e sicuro dove manifestare liberamente le proprie emozioni a contatto con professionisti qualificati. L’obiettivo del Comune di Bacoli è offrire un punto di riferimento a chi sta attraversando, a seguiti delle scosse di bradisismo, un momento di difficoltà emotiva, di ansia e di insicurezza personale, con la possibilità di confrontarsi con uno psicologo in un contesto riservato e facilmente accessibile. Il servizio si terrà venerdì 7 agosto dalle 9 alle 13 e trova sede negli uffici dei servizi sociali a Piazzetta Adriano a due passi dal Municipio di Piazza Marconi.