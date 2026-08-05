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«Metto a disposizione i miei locali per i colleghi colpiti dal bradisismo» il gesto solidale di un barbiere di Pozzuoli

«Metto a disposizione i miei locali per i colleghi colpiti dal bradisismo» il gesto solidale di un barbiere di Pozzuoli
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato5 Agosto 2026
POZZUOLI «In momenti difficili come questi, credo che la solidarietà tra colleghi venga prima di tutto. A tutti i barbieri che sono stati costretti a chiudere temporaneamente il proprio salone a causa del bradisismo, voglio offrire il mio aiuto. I Barbieri by Ivan mette a disposizione i propri saloni per consentirvi di continuare a lavorare e accogliere i vostri clienti.» È questo l’appello lanciato da Ivan, titolare di una serie di saloni da uomo a Pozzuoli, che ha messo a disposizione dei colleghi costretti a chiudere a causa dei danni provocati dal bradisismo, i propri locali. «Siamo colleghi, facciamo lo stesso mestiere e, soprattutto in momenti come questo, è giusto darci una mano.
Se avete bisogno di uno spazio, contattatemi in privato. Faremo il possibile per trovare insieme la soluzione migliore.
Forza ragazzi, supereremo anche questa.»
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