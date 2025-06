POZZUOLI – Apre a Pozzuoli Umami-Beef Masterpiece, il nuovo ristorante dove la carne diventa esperienza. Si tratta di un concept che celebra la materia prima in tutta la sua purezza. Tecnica, autenticità e attenzione al dettaglio si fondono in un rituale moderno. Un percorso sensoriale che inizia con lo sguardo e si completa nel gusto. Umami-Beef Masterpiece nasce in continuità con il celebre UMĀMI Japanese Fusion Restaurant di Mario Russo, meta dei calciatori del Napoli e di star della tv e dello sport, che si trova nei pressi dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. L’apertura ufficiale di Umami Beef è in programma per mercoledì 25 giugno in Via Campi Flegrei 11, a Pozzuoli.