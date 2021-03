POZZUOLI – E’ realizzata e presentata da Ciro Botta, tifosissimo del Napoli, la trasmissione “Animo Azzurro”, appuntamento settimanale dedicato agli azzurri. Nello studio virtuale di Ciro ogni lunedì e venerdì ci sono ex calciatori, tifosi e club Napoli di tutto il mondo come Lussemburgo, Svizzera, Argentina e d’Italia come quelli di Ostia, Viterbo, Bergamo, Brescia, Romazzurra, Modena, SessaAurunca, Avellino. Ospite fisso l’ex centrocampista del Napoli Ivano Trotta. Le ultime puntate hanno avuto come ospiti l’indimenticato centravanti azzurro Stefan Schwoch, il centrocampista argentino Nicolas Amodio, l’ex direttore sportivo Gigi Pavarese, il cabarettista Angelo Di Gennaro. Una finestra sempre aperta sul Napoli con attraverso gli occhi dei tifosi a cui hanno partecipato, finora, dirigenti sportivi, presidenti di scuole calcio, giornalisti e numerosi addetti ai lavori.

L’IDEA – «La trasmissione nasce da un idea che ho avuto nel periodo COVID-19 in quanto non potevamo incontrarci e parlare del Napoli da vicino -racconta Ciro Botta- e una sera per gioco mi misi vicino al PC e iniziai a fare una diretta da solo. Poi, dopo 2 dirette, iniziai a vedere che sia la pagina che la trasmissione web avevano un certo seguito. Insieme a Ivano Trotta sviluppai l’idea dalla quale è poi nato Animo Azzurro»