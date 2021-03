POZZUOLI – Controlli anti covid della Guardia di Finanza tra il centro storico di Pozzuoli e via Napoli. Uomini e mezzi delle fiamme gialle ieri pomeriggio sono stati impegnati in attività per contrastare assembramenti e controllare gli automobilisti in strada. In particolare un posto di blocco è stato effettuato a porta Napoli, snodo verso il lungomare e la zona alta della città. Pattugliamenti sono stati effettuati anche in Piazza della Repubblica.