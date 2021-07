POZZUOLI – «Ora si faccia in fretta, si eliminino i pericoli e si metta in sicurezza l’intera area colpita dal terribile incendio, con la rimozione di tutte le gradinate di legno, che era già prevista e che più volte è stata oggetto di discussioni. Chiedo al direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, che ha la competenza sull’Anfiteatro Flavio e gli altri siti archeologici del territorio, di mettere in campo con determinazione tutte le azioni necessarie per permettere ai turisti di ammirare nella sua pienezza la terza arena più grande del mondo romano.» ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia all’indomani dell’incendio che ha distrutto le gradinate di legno di uno dei siti più visitati dei Campi Flegrei.

IL MONITO – «Così come è necessario -prosegue Figliolia- giungere in tempi celeri alla definizione del progetto esecutivo per far partire la gara d’appalto per l’affidamento della prima parte di lavori previsti per la valorizzazione del sito e alla disponibilità degli ulteriori finanziamenti per il completamento dell’intervento, così come richiesto di recente al direttore generale Musei del Ministero dei Beni Culturali, Massimo Osanna, in occasione della sua visita a Pozzuoli. L’Anfiteatro Flavio deve tornare ad essere presto un luogo d’eccellenza tra le bellezze archeologiche del nostro territorio».