QUARTO – C’è un nuovo caso di Covid19 a Quarto dopo quello di giovedì. Lo ha comunicato questa mattina il Dipartimento Epidemiologico dell’Asl Napoli 2. I casi in città salgono a tre: tutti sono in isolamento domiciliare. In totale sono 42 i residenti contagiati dall’inizio dell’epidemia, di questi 36 sono guariti e 3 deceduti.