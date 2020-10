QUARTO – Nove persone sono risultate positive al Covid a Quarto. Sono tutte in isolamento fiduciario e l’Asl sta lavorando per ricostruire la catena di contatti. Sempre nelle ultime 24 ore due persone sono completamente guarite. Attualmente il numero dei contagiati nel comune flegreo è di 80, di cui uno è ricoverato in ospedale, su un totale di 154 dall’inizio dell’epidemia.