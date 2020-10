QUARTO – Altre sette persone positive nella città di Quarto. Nelle ultime ore si lavora per ricostruire la catena di contatti. Il bilancio dei contagiati sale a 87, di cui uno ospedalizzato. «Alla luce del nuovo DPCM annunciato poco fa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e per far sì che non ci sia bisogno di ulteriori misure ancor più restrittive, è necessaria la collaborazione di tutti. Il Presidente ha anche ribadito l’importanza delle misure di protezione individuale: mascherine e distanza di sicurezza. Sono le armi più forti che abbiamo per fermare la diffusione del virus. Ciascuno deve fare la sua parte», dichiara il sindaco Antonio Sabino. Entro la giornata di domani sarà completato lo screening di tutto il personale scolastico e degli alunni delle scuole di Quarto in cui sono stati riscontrati casi di Covid.