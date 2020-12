MONTE DI PROCIDA – Scende il totale dei positivi a Monte di Procida. Dieci le guarigioni registrate sul territorio nelle ultime 24 ore; due i nuovi casi positivi. «Una bella notizia che ci fa sperare e che ci deve dare la forza per resistere ancora. Faccio a tutti i miei migliori auguri di una pronta e serena ripresa, nella speranza di poterci rivedere presto in totale sicurezza – dichiara il sindaco Giuseppe Pugliese – Lo abbiamo visto con i nostri occhi: le misure restrittive funzionano nel momento in cui noi cittadini rispettiamo tutte le regole, così come stiamo facendo. Tuteliamo la nostra salute, quella dei nostri cari e di tutta la nostra comunità. Tutti insieme sconfiggeremo il virus».