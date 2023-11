Alluvione in Toscana, in campo i volontari di Protezione Civile “Le Aquile” di Pozzuoli

POZZUOLI – È partito per la Toscana il Raggruppamento Volontari Protezione Civile Partenope della Protezione civile della Regione Campania, di cui fanno parte Le Aquile di Pozzuoli, per contribuire a fronteggiare le criticità causate dall’eccezionale maltempo che ha colpito la regione. Si contano circa 44mila danneggiati, tra famiglie e imprese, nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Previsto intanto per la giornata di oggi un incontro operativo sulla grave situazione determinata dall’alluvione dei giorni scorsi: l’appuntamento è a Campi Bisenzio e vedrà la partecipazione del ministro della protezione civile Nello Musumeci e del capo del dipartimento Fabrizio Curcio.