POZZUOLI – Riprendono anche all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli le vaccinazioni in programma presso gli 8 ambulatori allestiti nella palazzina degli uffici amministrativi. L’ok è arrivato questa mattina dall’Unità di Crisi Regionale della Campania che ha comunicato la ripresa, su tutto il territorio regionale le vaccinazioni con AstraZeneca, come da pronunciamenti dell’Ema (European Medicine Agency) e di Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco). Il via libera è giunto nella giornata di ieri. La direttrice dell’Ema ha, infatti, affermato: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi e la somministrazione dei sieri”. Le convocazioni in Campania sono ripartite questa mattina e dalle ore 15 riprenderanno le somministrazioni, secondo il calendario delle prenotazioni già previsto.