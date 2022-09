AREA FLEGREA – Oggi, lunedì 26 settembre, a Pozzuoli, Quarto e Monte di Procida resteranno chiuse anche le scuole che non ospitano i seggi elettorali a causa dell’allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione Civile della Campania. Insieme agli istituti scolastici saranno interdetti anche parchi pubblici e cimiteri. Diversa invece la decisione presa dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione che, a differenza dei colleghi Manzoni, Sabino e Pugliese, non ha firmato alcuna ordinanza di chiusura: pertanto, eccetto le scuole che sono sezioni elettorali, a Bacoli la campanella suonerà regolarmente in tutti gli istituti di ogni ordine e grado.