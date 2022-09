POZZUOLI/QUARTO – La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta la Campania dalle 21 di oggi, giovedì 15 settembre, fino alle 21 di domani, venerdì 16 settembre. Il livello di criticità idrogeologica e idraulica è: “arancione” sulle seguenti zone 1, 2, 3, 5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele) con temporali che potrebbero essere di forte intensità.

SCUOLE CHIUSE – In considerazione dell’allerta meteo i sindaci di Pozzuoli e Quarto hanno disposto la chiusura, in via precauzionale, delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Resteranno chiusi anche i cimiteri, i parchi e le villette pubbliche. A Pozzuoli cancelli chiusi alla pista ciclabile di Monterusciello, Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne. É raccomandato a tutti i cittadini di evitare gli spostamenti non necessari e di prestare la massima attenzione in prossimità di alberi, pali della luce, segnaletica, impalcature, cornicioni, e di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento.