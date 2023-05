Allerta meteo arancione: Manzoni chiude tutte le scuole a Pozzuoli

POZZUOLI – Scuole, parchi, ville, aree di sgambamento per cani e cimitero comunale chiusi domani per allerta meteo arancione. Lo ha disposto il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni in quanto autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica. Pertanto, per il giorno 16 maggio ha disposto: la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, in via cautelare, al fine di limitare la circolazione dei mezzi, privati o pubblici, per il trasporto dei minori verso e dalle scuole; la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale; la chiusura al pubblico dei parchi pubblici urbani ovvero del parco di Villa Avellino, del parco dell’Oasi di Monte Nuovo e del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne; la chiusura al pubblico delle aree destinate allo sgambamento dei cani.

SCUOLE CHIUSE IN TUTTA L’AREA FLEGREA – Stesse disposizioni sono state adottate anche dai sindaci dei comuni di Quarto, Bacoli e Monte di Procida che, attraverso apposite ordinanze, hanno imposto le chiusure per la giornata di domani.