BACOLI – Un tavolo di lavoro permanente tra i Comuni di Bacoli e Monte di Procida per affrontare, in modo sinergico, le problematiche causate da allagamenti stradali e cattivo funzionamento del sistema fognario. Sotto i riflettori ci sono le località “rotonda Maiuri” e “Mazzoni” dove sono innumerevoli i disagi vissuti dalla popolazione, dagli automobilisti, dai commercianti e dai residenti. Le attività da mettere in campo, a breve, medio e lungo termine, saranno coordinate dai sindaci di Bacoli e Monte di Procida e supportate dagli Uffici Tecnici Comunali. «Si è già provveduto ad inviare una nota, a firma congiunta, per sollecitare la Città Metropolitana di Napoli alla pulizia del canale pluviale di via Panoramica e, parimenti, si provvederà a compulsare la Regione Campania per la pulizia urgente del canale pluviale in località via Giulio Cesare fino al lago Fusaro – annunciano i sindaci Josi Gerardo Della Ragione e Giuseppe Pugliese – Si provvederà inoltre ad accelerare la conclusione dei lavori del Grande Progetto Laghi Flegrei, incentivando una necessaria videoispezione delle condotte fognarie posta al confine tra i due comuni flegrei. Solo un’attività sinergica tra le due amministrazioni può portare alla risoluzione di annose problematiche».