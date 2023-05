All’Accademia Aeronautica di Pozzuoli la prima edizione del Memorial Dante Albini

POZZUOLI – Si è svolta presso il Campo Sportivo “Serg.Magg. C.Q.S. Marco Venezia” dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli la cerimonia di premiazione della 1^ edizione del Torneo di Calciotto Memorial “Dante Albini”, che ha visto trionfare nella finale tra il 1° e 2° posto la rappresentativa dell’Unione Giornalisti della Campania con un punteggio di 2 a 0 contro la squadra dell’Accademia Aeronautica. La partita è stata preceduta dalla “finalina” tra la Prefettura di Napoli ed una rappresentativa di Magistrati, che si sono imposti con il punteggio di 2 a 0.

LA MANIFESTAZIONE – Il Torneo è stato inaugurato lo scorso novembre da S.E. Claudio Palomba, che ha voluto rendere onore al Funzionario della Prefettura di Napoli, fra le prime vittime della tragica epidemia causata dal Covid-19; un torneo di beneficenza a favore dell’Associazione “ ‘A ‘Voce d’ ‘e Creature’ “ di Don Luigi Merola. Il Capitano della squadra ospitante, nonché Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Luigi Casali, dopo aver ringraziato tutti i “calciatori” delle altre rappresentative di calcio ha voluto rimarcare l’importanza di tali eventi “l’Accademia Aeronautica è sempre in prima linea ogni volta che occorre fare beneficenza e, in quest’anno in cui l’Aeronautica Militare celebra il suo Centenario, vogliamo essere ancora più presenti sul territorio per organizzare altri eventi in favore della collettività”.