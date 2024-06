Al White Chill Out di Pozzuoli il riconoscimento di eccellenza campana

POZZUOLI – Riconoscimento di eccellenza per il White Chill Out di via Napoli da parte dell’Intergruppo parlamentare “Sviluppo sud aree fragili ed isole minori Montecitorio” della Camera dei deputati. Lo hanno conferito direttamente nelle mani di Nicola Scamardella, patron del ristorante, il presidente Alessandro Caramiello e l’artista Luigi Libra, presidente e fondatore del club “Terraviva” che raggruppa tutte le eccellenze campane. Il prestigioso riconoscimento arriva nell’anniversario del decimo anno di attività del White Chill Out a Pozzuoli.