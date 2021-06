POZZUOLI – «Anche in quest’anno così difficile siamo arrivati al momento dell’esame. È un momento importante perché è un momento di passaggio. È il momento in cui farete l’Esame, ma dovete anche fare un esame a voi stessi, per capire cosa avete imparato, cosa avete fatto, ma anche come vi siete trasformati, come siete cambiati in questi cinque anni». Con queste parole il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si è rivolto alle maturande e ai maturandi italiani. Questa mattina sono partiti gli esami di maturità per 540mila studenti. Previsto un colloquio, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe. Si andrà poi avanti con la discussione di un testo di Lingua e letteratura italiana, con l’analisi di materiali. Gli esami di maturità si svolgeranno in tutta sicurezza: si prevedono 2 metri di distanza fra candidato e commissione, un solo accompagnatore per ogni studente, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.

IL VOTO – Il credito scolastico – si legge nella nota di adnkronos – sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti. Al colloquio verranno assegnati fino a 40 punti. Le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi sono state pubblicate insieme alle ordinanze: ci saranno, ad esempio, Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca per il Liceo classico, Matematica e Fisica per il Liceo scientifico, Lingua e cultura straniera 1 e Lingua e cultura straniera 3 per il liceo linguistico. E ancora, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Discipline pittoriche per il Liceo artistico, indirizzo arti figurative Grafico-pittorico, Economia aziendale per l’Istituto tecnico, settore economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, Progettazione multimediale e Laboratori tecnici per l’Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Grafica e comunicazione, Laboratorio di servizi di accoglienza turistica e Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva per l’Istituto professionale indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Articolazione Accoglienza turistica.