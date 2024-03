Aggressione alla Puteolana, la condanna del sindaco di Pozzuoli «Pronti a incontrare la società»

POZZUOLI – Dopo i fatti di Capri e il tentativo di alcuni di aggressione da parte di alcuni tifosi ai dirigenti della Puteolana, è arrivata la condanna del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. «Quest’amministrazione condanna il comportamento antisportivo di alcuni tifosi – ha fatto sapere Manzoni – che è avvenuto durante la partita Puteolana – Givova Capri. Non sono questi i comportamenti che caratterizzano chi ama lo sport e la propria squadra, il calcio è gioia e la tifoseria non deve trascendere in violenza. Intanto siamo pronti a incontrare la dirigenza della nostra squadra, sicuri che si possa recuperare un clima di serenità».