CALCIO/ Accietto-gol: il Rione Terra ferma il Savoia di Campilongo

CARDITO – Il Rione Terra prova a mantenere viva anche la minima speranza per i playout in casa del Savoia, al secondo scontro diretto dopo la vittoria con il Pomigliano. Il piglio battagliero dei flegrei in avvio di partita rischia di riaprire le sorti del campionato dopo il vantaggio di Accietto al 20′, ma a cavallo tra fine primo tempo ed inizio della ripresa arriva la rimonta del Savoia, che lascia i flegrei all’ultimo posto in classifica e conferisce tranquillità alla squadra torrese.

LA PARTITA – Il Rione Terra prova a ripetere l’exploit di Capri e passa in vantaggio al 20′ con una splendida combinazione volante tra Carandente e Accietto, con quest’ultimo che batte Belardo tra le gambe. Al 32′ Romeo sfiora il pareggio con un colpo di testa che finisce sul palo, ma gli ospiti non si spaventano e provano a raddoppiare. Dal 37′ arriva infatti una tripla occasione per il 2-0: Carandente conduce da solo un contropiede arrivando al tiro poi respinto, Accietto non riesce a battere Belardo con poco specchio disponibile e Iammarino salta di testa sul conseguente angolo ma, contrastato, viene stoppato dalla smanacciata del portiere del Savoia. Nel momento migliore del Rione Terra, arriva il pareggio del Savoia con Romeo nel finale di tempo, sfruttando una palla vagante in area e piazzandola nell’angolino. Dopo 5′ dall’inizio della ripresa, Romeo veste i panni del rifinitore, scappa via ad Esposito e mette in mezzo per il tap-in della rimonta del Savoia: è 2-1. Il Rione Terra prova ad arrivare al pareggio con le palle inattive di Foti, ma nessuna viene deviata in porta. Al 79′ il Savoia rischia di chiuderla prima con la traversa di Baietti e poi con il palo di Ghomari Widsam. Non avendo trovato il secondo gol, i bianchi preferiscono difendere l’assalto finale degli ospiti, che vanno vicino al pareggio in un paio di occasioni con i colpi di testa di Ranieri, ma si devono arrendere alla seconda sconfitta di fila.

SAVOIA: Belardo, Safi Khelil, Passaro, Masi, Girardi, Orta, Di Stasio (63′ Iadelisi), Caruso, Romeo (75′ Baietti), Petricciuolo, Ghomari Wissam. All. Campilongo.

RIONE TERRA: Casolare, Savarise, Barletta, Foti, Esposito (53′ Capogrosso), Iammarino (65′ Salazaro), Accietto (84′ Di Gennaro), Cacciuottolo, Capone (56′ Pisani), Napolitano (63′ Ranieri), Carandente. All. Monaco.

MARCATORI: 20′ Accietto (RT), 45′ Romeo (S), 50′ Ghomari Wissam (S).

ARBITRO: Ruggiero di Salerno. Assistenti Polichetti (Salerno) e Vatieri (Agropoli).

NOTE: Ammoniti Girardi, Masi, Ghomari Wissam, Caruso, Belardo (S); Salazaro, Foti, all. Monaco (RT). Recupero: 2′ 1T, 7′ 2T