Anche per Pasqua al bar «Kaly Yuga» di Pozzuoli i panettoni del miglior pasticciere d’Italia – LE FOTO

POZZUOLI – Dopo il successo natalizio anche per Pasqua arrivano a Pozzuoli i panettoni del pasticciere più famoso d’Italia Sal De Riso. Si trovano presso il bar «Kaly Yuga» in via Cosenza, nel centro storico. Disponibili in tutte le forme e in tutti i gusti, i panettoni di Sal De Riso sono considerati tra i più buoni e i più richiesti. Un’ampia scelta di gusti, formati e pesi che gli amanti del panettone possono trovare presso lo storico bar.

