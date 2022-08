POZZUOLI – Puteolana al turno successivo di Coppa Italia di Serie D. I Diavoli Rossi hanno sconfitto l’Afragolese in trasferta. Allo stadio Papa di Cardito i rossoblù hanno, infatti, ospitato i granata, trascinati totalmente da Guarracino, autore di una tripletta. Ma a far parlare, oltre alla vittoria della Puteolana, sono stati anche i tafferugli tra i tifosi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti una bomba carta sarebbe stata lanciata contro la tifoseria granata. Un puteolano è rimasto ferito alla mano e portato in ospedale con l’ambulanza, mentre un minorenne afragolese è stato fermato dalle forze dell’ordine.