Ad ottobre via al “Mese della fotografia in Campania”

POZZUOLI – L’Associazione Flegrea Photo è lieta di annunciare l’iniziativa “Mese della fotografia in Campania,” un evento unico che vedrà la luce nel prossimo mese di ottobre 2024. Questo progetto nasce dalla volontà dei Circoli FIAF della Campania di colmare un vuoto significativo nella scena culturale regionale e nazionale, proponendo un grande evento fotografico che coinvolgerà tutto il territorio campano. Il “Mese della fotografia in Campania” si articolerà in una serie di mostre, incontri e iniziative che si svolgeranno in diverse località della regione, celebrando la passione per la fotografia e la cultura che anima i Soci e gli amici della FIAF. Al centro di questa importante iniziativa si colloca il Napoli PHOTO Festival, che si terrà dal 4 al 6 ottobre 2024 presso il Parco SAN LAISE (ex area Nato Bagnoli),

in Viale della Liberazione a Napoli. Organizzato dall’Associazione Flegrea Photo, con il sostegno dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e della Fondazione Campania Welfare ASP, il Napoli PHOTO Festival rappresenterà un evento culturale di grande rilievo, dedicato alla fotografia contemporanea. Durante il festival, i visitatori potranno partecipare a mostre, incontri con artisti, workshop e letture portfolio, offrendo un’ampia panoramica sul mondo della fotografia attuale.

IL PROGRAMMA – Eventi Preparatori: In vista del Festival, sono previsti una serie di incontri preparatori presso la

CASA della FOTOGRAFIA | Museo VILLA PIGNATELLI, con un programma che include:

In preparazione del FESTIVAL | incontri in CASA della FOTOGRAFIA | Museo VILLA PIGNATELLI

07 settembre | ore 10:00 Fabio DONATO | ore 11:30 Yvonne DE ROSA

14 settembre | ore 10:00 Monica BIANCARDI | ore 11:30 Cristina CUSANI + Dafne SALIS

21 settembre | ore 10:00 Gianni FIORITO | ore 11:30 Barbara IODICE

FATT ‘NA FOTO | performance di ritratto fotografico a cura dei Soci under30 di Flegrea PHOTO

letture portfolio FIAF | sessioni con premiazione finale a cura dei Lettori FIAF

Massimo AGUS (Firenze) | Susanna BERTONI (Livorno) | Silvano BICOCCHI (Modena)

Marco FANTECHI (Bivigliano FI) | Claudia IOAN (PG) | Luca SORBO (NA) | Massimiliano TUVERI (RM)

04 ottobre 2024 | venerdì

ore 17.30 | conferenza inaugurazione NAPOLI PHOTO FESTIVAL 2024 | intervento autorità locali e nazionali

ore 19:00 | inaugurazione mostre

05 ottobre 2024 | sabato

ore 10:00 | apertura letture portfolio a cura di FIAF (sessioni da prenotare con premiazione finale)

ore 11:00 | incontro con giovani artisti della Fotografia di Napoli e Campania

ore 16:00 | Intelligenza Artificiale, dove va la fotografia contemporanea (Uni Federico II Napoli)

ore 17:00 | chiusura spazio portfolio a cura di FIAF (riunione Giuria)

ore 17:30 | incontri con autori della Fotografia di Napoli e Campania

ore 19:30 | premiazione vincitori portfolio a cura di FIAF

06 ottobre 2024 | domenica

ore 11:00 | incontri con Tutor FIAF di Napoli e Campania (coordinatori dei LAB Di Cult)

ore 16:00 | premiazione vincitori Premio CAMPI FLEGREI 2024 concorso fotografico del festival

ore 19:00 | brindisi finale + foto di gruppo a chiusura del festival prima edizione

ELENCO MOSTRE

• GLI ANNI DELLA DOLCE VITA fotografie dei maggiori fotografi italiani anni ‘50/’60 a cura di FIAF

• SPAZIO Circoli FIAF della Campania | CAMPANIA da VIVERE collettiva a cura di FIAF Campania

• SPAZIO AUTORI della FOTOGRAFIA di Napoli e Campania

• a cura di FIAF | Grande Autore Fotografia Contemporanea | Autore Anno | Portfolio Italia | Talent Scout