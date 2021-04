POZZUOLI – Con una nota il Sindacato Unitario dei Giornalisti e l’Ussi Campani condannano la decisione del presidente della Puteolana di non accreditare Cronaca Flegrea per la partita di domenica. SUGC e Ussi scriveranno alla Lega nazionale dilettanti chiedendo un intervento sulla società per il ripristino di rapporti corretti con gli organi di informazione

LA NOTA – «La Puteolana ha rifiutato di accreditare i giornalisti di Cronacaflegrea.it per la partita di calcio contro il Lavello perché non ha gradito gli articoli scritti dal giornale online sugli stipendi non pagati e sullo scarso rendimento della squadra che gareggia in serie D. -si legge nelle nota – Si tratta di un atteggiamento gravissimo che colpisce il diritto di cronaca e il diritto dei tifosi di essere informati correttamente. Il presidente non può decidere cosa debba essere scritto sul giornale, se ne deve fare una ragione. E non sarà questa “ritorsione” a fermare il giornale diretto da Gennaro Del Giudice. Il Sindacato unitario giornalisti e l’Ussi Campania scriveranno alla Lega nazionale dilettanti chiedendo un intervento sulla società per il ripristino di rapporti corretti con gli organi di informazione.»