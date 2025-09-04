Accoltella il marito a seguito di una lite: arrestata una 58enne

NAPOLI – Alle prime ore di oggi, personale della Polizia di Stato è intervenuto in via Arcangelo a Baiano per segnalazione di omicidio. La richiedente, una donna incensurata di 58 anni, richiedeva al 113 l’intervento delle forze dell’ordine presso la sua abitazione poiché al culmine di un litigio con il marito e al termine di una violenta aggressione, l’aveva colpito mortalmente con un coltello. All’arrivo i poliziotti hanno rinvenuto la donna ferita e l’uomo cadavere in camera da letto con numerose ferite di arma da taglio. La donna veniva condotta presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso per poi essere interrogata dal P.M. intervenuto sul posto. La donna ha dichiarato di essere stata già in passato vittima di minacce e aggressioni da parte del marito violento, ma di non aver mai denunciato. Non vi erano stati interventi precedenti o segnalazioni di lite. Rinvenuti due coltelli di grosse dimensioni, sottoposti a sequestro. La donna è stata arrestata e, su disposizioni della Procura della Repubblica di Napoli, condotta presso il carcere di Secondigliano. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile.